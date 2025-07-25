Сто тысяч человек эвакуированы после начала новой войны в Азии

Пограничный спор между Таиландом и Камбоджей продолжает развиваться в направлении эскалации: 100 000 мирных жителей Таиланда эвакуированы на второй день столкновений. Министерство внутренних дел Таиланда сообщает, что люди из четырех приграничных провинций перебрались в убежища. По словам властей, число погибших в результате конфликта возросло минимум до 16 человек.
Таиланд эвакуировал более 100 000 человек вдоль границы с Камбоджей, сообщило агентство в пятницу, поскольку две страны ведут самые кровопролитные военные столкновения между соседями за последние десять лет, пишет The Guardian.
Тайское министерство внутренних дел заявило, что 100 672 человека из четырех приграничных провинций были перемещены в убежища, в то время как министерство здравоохранения объявило, что число погибших возросло до 15, из которых 14 были гражданскими лицами.
Национальное правительство Камбоджи не предоставило подробностей о каких-либо жертвах или эвакуации гражданских лиц, но местный чиновник в провинции Оддар Меанчей сообщил агентству Рейтер, что один мирный житель был убит и пятеро ранены, а 1500 семей эвакуированы.
Военные Таиланда сообщили о столкновениях, произошедших еще до рассвета в пятницу в провинциях Убонратчатани и Сурин, и заявили, что Камбоджа использовала артиллерию и ракетные системы российского производства.
«Камбоджийские вооруженные силы провели непрерывную бомбардировку с использованием тяжелого вооружения, полевой артиллерии и ракетных систем БМ-21, — говорится в заявлении тайских военных. — Тайские вооруженные силы ответили соответствующим огнем поддержки в соответствии с тактической ситуацией».
Обе стороны обвинили друг друга в начале столкновений в четверг на спорном участке границы, которые быстро переросли из огня из стрелкового оружия в сильный обстрел по меньшей мере в шести населенных пунктах на расстоянии 209 км друг от друга вдоль границы, суверенитет которой оспаривается уже более столетия.
Самые ожесточенные боевые действия между странами за последние 13 лет начались после того, как Таиланд в среду отозвал своего посла в Пномпене и выслал посла Камбоджи в ответ на то, что второй тайский солдат потерял конечность в результате подрыва на мине, которую, по утверждению Бангкока, недавно установили противоборствующие войска, — обвинение, которое Камбоджа назвала необоснованным.
Таиланд сообщил, что среди погибших был восьмилетний мальчик. Власти сообщили, что в четверг пострадал 31 человек.
«Мы осуждаем это — использование тяжелого вооружения без четкой цели, за пределами зон конфликта, применение силы, не соответствующее международному праву, — заявил журналистам исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай. — Мы по-прежнему привержены мирным средствам, и должны быть обсуждения, но то, что произошло, было провокацией, и мы должны были защищаться».
Министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тхепсутхин заявил, что в результате обстрела в провинции Сурин пострадала больница, и это нападение, по его словам, следует рассматривать как «военное преступление».
В пятницу Совет безопасности ООН должен был провести заседание по конфликту. США, давний союзник Таиланда по договору, призвали к немедленному прекращению военных действий.
«Мы серьезно обеспокоены эскалацией насилия вдоль таиландско-камбоджийской границы и глубоко опечалены сообщениями о причинении вреда гражданскому населению, — заявил на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт. — Соединенные Штаты настоятельно призывают к немедленному прекращению боевых действий, защите гражданского населения и мирному разрешению конфликта».
Министерство иностранных дел Великобритании в четверг рекомендовало воздержаться от любых поездок в некоторые районы Камбоджи и Таиланда, кроме самых необходимых.