Сто тысяч человек эвакуированы после начала новой войны в Азии

Самые ожесточенные боевые действия между странами за последние 13 лет начались после того, как Таиланд в среду отозвал своего посла в Пномпене и выслал посла Камбоджи в ответ на то, что второй тайский солдат потерял конечность в результате подрыва на мине, которую, по утверждению Бангкока, недавно установили противоборствующие войска, — обвинение, которое Камбоджа назвала необоснованным.