Не только Трамп: либеральный изменник Клинтон поздравил сексуального преступника Эпштейна

На фоне раздуваемого либералами в США скандала вокруг давних связей президента Трампа с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, появились сообщения о том, что и демократы замарались в поганой истории с педофильским оттенком. Утверждается, что Билл Клинтон отправил Джеффри Эпштейну записку для альбома «День рождения».
Дональд Трамп, по-видимому, не единственный президент, который отправил Джеффри Эпштейну поздравительное письмо, пишет The Guardian. Как сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, «самым громким именем в альбоме» было имя Билла Клинтона. Письмо экс-президента появилось вместе с почти 50 другими, в том числе с другими известными знаменитостями и руководителями компаний.
На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп написал «непристойное» письмо Эпштейну, который умер в тюрьме в 2019 году после того, как был арестован по федеральному обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Это письмо было включено в альбом бывшей подруги Эпштейна Гислейн Максвелл, составленный по случаю его 50-летия в 2003 году. Трамп подал в суд на Руперта Мердока, двух репортеров газеты Wall Street Journal и издателя газеты Dow Jones за клевету в связи с опубликованными материалами.
В статье, опубликованной в четверг, The Wall Street Journal предоставила дополнительную информацию об альбоме, включая имена некоторых из почти 50 человек, которые написали Эпштейну. Сообщается, что среди них миллиардер-инвестор Леон Блэк, модельер Вера Вонг, миллиардер-медиа-владелец Мортимер Цукерман, миллиардер, бывший владелец Victoria’s Secret Лес Векснер, адвокат Алан Дершовиц, модельный скаут Жан-Люк Брюнель и миллиардер, бывший исполнительный директор Microsoft Натан Мирволд.
В разделе, озаглавленном «друзья», также фигурирует посол Великобритании в Соединенных Штатах и политик Лейбористской партии Питер Мандельсон. Бывшие коллеги Эпштейна, Алан «Эйс» Гринберг и Джеймс «Джимми» Кейн, с которыми он работал в инвестиционной компании Bear Stearns в 1970-х годах, также прислали письма.
Газета New York Times подтвердила сообщение The Wall Street Journal в четверг вечером. «Книга для празднования дня рождения в профессиональном переплете состояла из нескольких томов и включала оглавление», — сообщает The Wall Street Journal.
Согласно газете, в записке Клинтона Эпштейну говорилось: «Это обнадеживает, не правда ли, что вы продержались так долго, несмотря на все годы учебы и познаний, приключений и [неразборчивое слово], а также твоего детского любопытства, стремления что-то изменить к лучшему и утешения от того, что ты так долго учился.».
Представитель Клинтона, прославившегося в годы своего президентства супружеской изменой прямо в Овальном кабинете Белого дома, отказался от комментариев The Wall Street Journal, сославшись вместо этого на предыдущее заявление экс-президента, в котором говорилось, что Клинтон якобы разорвал связи с Эпштейном более чем за десять лет до его ареста и будто бы не знал о преступлениях Эпштейна.
Согласно документам, с которыми ознакомился The Wall Street Journal, письмо Трампа Эпштейну было далеко не единственной запиской сексуального характера. В частности, описывается стихотворение, подписанное Леоном Блэком, в котором говорилось: «Блондинки, рыжие или брюнетки, разбросанные географически / С помощью этой сети с рыбой Джефф теперь “Старик и море”», и записка Векснера, в которой было «нарисовано то, что похоже на женскую грудь».
А в записи от Мирволда были обещаны фотографии из недавней поездки в Африку: «Они показались мне более подходящими, чем все, что я мог бы выразить словами». На снимках были «кричащие обезьяны, спаривающиеся львы и зебры, а также зебра с видимым пенисом», — сообщается в The Wall Street Journal.
В письме от Мандельсона «были фотографии виски и тропического острова», — сообщается в журнале. В письме Мандельсон назвал Эпштейна «моим лучшим другом».
Что касается отношений между Трампом и Эпштейном, The New York Times выяснила, что по крайней мере однажды Трамп написал Эпштейну восхищенную записку. «Джеффу — ты величайший!» — гласит надпись на экземпляре книги Трампа «Трамп: искусство возвращения», которая принадлежала Эпштейну.
Сообщение, с которым ознакомилась The New York Times, подписано «Дональд» и датировано «октябрем 97» — месяцем выхода книги.
The New York Times также опубликовала ранее не публиковавшуюся фотографию Трампа и Эпштейна с певцом Джеймсом Брауном. Неясно, где была сделана фотография. Браун часто выступал в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, где Трамп владел казино «Тадж-Махал».