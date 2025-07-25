Не только Трамп: либеральный изменник Клинтон поздравил сексуального преступника Эпштейна

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп написал «непристойное» письмо Эпштейну, который умер в тюрьме в 2019 году после того, как был арестован по федеральному обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Это письмо было включено в альбом бывшей подруги Эпштейна Гислейн Максвелл, составленный по случаю его 50-летия в 2003 году. Трамп подал в суд на Руперта Мердока, двух репортеров газеты Wall Street Journal и издателя газеты Dow Jones за клевету в связи с опубликованными материалами.