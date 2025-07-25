«У меня есть друг из Британии, который пару недель назад побывал в Санкт-Петербурге. Он настоящий британец, никогда не симпатизировавший России. Но он был сильно удивлён, что это настолько патриотичная страна. Люди поддерживают свою армию. Его поразило, насколько широкую поддержку имеет СВО у простого народа», — сказал он.
По словам обозревателя, Запад стремился к совершенно иному исходу, однако усилия не увенчались успехом.
Ранее Life.ru рассказывал, что на Донбассе против ВСУ сражаются французские добровольцы из отряда «Нормандия — Неман». В годы Великой Отечественной существовал полк с таким же названием, помогавший советским войскам громить гитлеровцев.