Зеленский отказался от предложенной им реформы НАБУ из-за митингов в стране

«Конечно, важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина — это люди, которые неравнодушны» — сказал Зеленский после обрушившейся волны митингов.
Он уточнил, что законопроект разрабатывался с участием представителей антикоррупционных органов, правоохранителей и иностранных партнёров. Последние предложили привлечь к доработке инициативы европейских экспертов, и президент поручил организовать эту работу.
Politico отмечает, что Зеленский отказался от спорных изменений в антикоррупционных ведомствах после волны критики внутри страны и за рубежом. Европейские чиновники ранее предупреждали, что ограничение полномочий антикоррупционных агентств может поставить под угрозу финансовую помощь Украине и её евроинтеграцию.
Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал закон, который вызвал массовые протесты в Киеве и других крупных городах страны. В документе вводятся значительные ограничения для Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), что подрывает их независимость. Даже на Западе раскритиковали главу киевского режима, потребовав его отставки.