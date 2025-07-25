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СМИ рассказали о последствиях ультиматума Трампа для Путина

Президент США Дональд Трамп по истечении объявленного им 50-дневного ультиматума в адрес России не введет санкции против Москвы. Об этом пишет газета L'Express.

Источник: РИА "Новости"

«Можно опасаться, что за пятидесятидневным ультиматумом, который он предъявил, не последует — вопреки его предупреждениям — никаких реальных санкций», — говорится в сообщении издания.

14 июля глава Белого дома пригрозил введением 100%-ных вторичных пошлин в отношении России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не удастся достигнуть прогресса в переговорном процессе. Он также заявил, что США возобновят поставки вооружения Украине.

При этом Трамп допустил переговоры с Путиным в рамках потенциального визита в Китай.

18 июля газета The Times со ссылкой на источники писала, что Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября. Согласно материалу издания, американского лидера могут пригласить на встречу с председателем КНР и президентом России в рамках саммита в сентябре после заключения ряда торговых соглашений между Вашингтоном и Пекином. The Times отмечает, что именно они снизили градус враждебности Трампа к Китаю.

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