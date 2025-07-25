В Приднестровье заявили о неопределенности в вопросе признания границ

«С 2019 года по сей день Молдова совместно Румынией, страной НАТО, осуществляет совместное патрулирование общей границы. Однако при этом между двумя государствами до настоящего времени не подписан и не ратифицирован двусторонний договор о взаимном признании границ, что входит в стандартный базовый набор международно-правовых норм добрососедства между суверенными государствами», — сказал Игнатьев.