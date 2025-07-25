В Павлограде Днепропетровской области после взрывов загорелось предприятие

Одно из предприятий в Павлограде Днепропетровской области загорелось после взрывов, прогремевших на территории города в ночь на пятницу, сообщил в своем Telegram-канале лава военной администрации региона Сергей Лысак.
Он не уточнил, на каком конкретно предприятии возник пожар.
По информации мониторинговых ресурсов, взрывы в Павлограде прогремели на фоне воздушной тревоги.
Согласно сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, минувшей ночью объекты противника в Павлограде и районе Днепропетровска атаковали БПЛА.
Напомним, на прошлой неделе также сообщалось о повреждении промпредприятий в Павлограде в результате взрывов.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше