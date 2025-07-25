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В Павлограде Днепропетровской области после взрывов загорелось предприятие

Взрывы на территории города прогремели на фоне воздушной тревоги.

Источник: Аргументы и факты

Одно из предприятий в Павлограде Днепропетровской области загорелось после взрывов, прогремевших на территории города в ночь на пятницу, сообщил в своем Telegram-канале лава военной администрации региона Сергей Лысак.

Он не уточнил, на каком конкретно предприятии возник пожар.

По информации мониторинговых ресурсов, взрывы в Павлограде прогремели на фоне воздушной тревоги.

Согласно сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, минувшей ночью объекты противника в Павлограде и районе Днепропетровска атаковали БПЛА.

Напомним, на прошлой неделе также сообщалось о повреждении промпредприятий в Павлограде в результате взрывов.

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