Спасатели Казахстана и России провели масштабные трансграничные учения

«Цель учений — совершенствование совместного реагирования при возникновении трансграничных чрезвычайных ситуаций. В рамках сценария особое внимание было уделено обмену оперативной информацией, координации действий на всех уровнях, использованию авиационной техники и беспилотников, а также проведению эвакуационных мероприятий», — сообщил комитет.