Спасатели Казахстана и России провели масштабные трансграничные учения

АСТАНА, 25 июл — Sputnik. В Павлодарской области прошли масштабные трансграничные учения «Орман-2025» по тушению лесных и степных пожаров.
Как сообщил комитет противопожарной службы МЧС, учения организованы ДЧС Павлодарской области совместно с Главным управлением МЧС России по Новосибирской области.
«Цель учений — совершенствование совместного реагирования при возникновении трансграничных чрезвычайных ситуаций. В рамках сценария особое внимание было уделено обмену оперативной информацией, координации действий на всех уровнях, использованию авиационной техники и беспилотников, а также проведению эвакуационных мероприятий», — сообщил комитет.
Условный пожар начался с удара молнии, вызвавшего возгорание сухой растительности в лесостепной зоне 33 квартала Трофимовского лесничества. Из-за засушливой погоды и сильного порывистого ветра огонь быстро распространился и создал угрозу перехода на лесной массив и приграничные территории.
Для тушения были задействованы тракторы с плугами, ранцевые опрыскиватели, хлопушки, а также автоцистерны. По периметру возгорания прокладывались минерализованные полосы, применялись беспилотники для разведки, создавались защитные рубежи.
Слаженность действий, проверка готовности и укрепление сотрудничества между соседними странами позволяют эффективнее защищать население, инфраструктуру и окружающую среду от стихийных бедствий, подчеркнули в МЧС.