Fakt: в Польше растет неприязнь к украинцам

В Польше усиливаются настроения неприязни в отношении украинцев. Об этом сообщает Fakt, ссылаясь на рассказ аспиранта Силезского университета Филипа Билого.
Хотя у Филипа польские корни, он является гражданином Украины. По его словам, в последнее время он избегает говорить по-украински в общественных местах — раньше у него не было с этим проблем.
Однако теперь ситуация изменилась. Мужчина отмечает, что до 2023 года тема украинцев в польском обществе не вызывала особого резонанса, но затем обсуждение мигрантов приобрело массовый характер.
По мнению Филипа, это связано с ростом антимигрантских настроений. Он подчеркивает, что не получает социальных выплат и стремится построить профессиональное будущее в Польше, однако регулярно сталкивается с предвзятым отношением.
Ранее KP.RU сообщал, что нарушителей закона среди украинцев в Польше массово высылают на родину, где их может ждать мобилизация. На прошлой неделе польские власти депортировали троих украинцев, которые уже отбыли срок за совершенные преступления. Всех их под конвоем доставили к украинской границе, а также запретили въезд в страны Шенгенской зоны сроком на пять-семь лет.