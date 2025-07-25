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Fakt: в Польше растет неприязнь к украинцам

Украинец рассказал о росте враждебности в Польше.

Источник: Комсомольская правда

В Польше усиливаются настроения неприязни в отношении украинцев. Об этом сообщает Fakt, ссылаясь на рассказ аспиранта Силезского университета Филипа Билого.

Хотя у Филипа польские корни, он является гражданином Украины. По его словам, в последнее время он избегает говорить по-украински в общественных местах — раньше у него не было с этим проблем.

Однако теперь ситуация изменилась. Мужчина отмечает, что до 2023 года тема украинцев в польском обществе не вызывала особого резонанса, но затем обсуждение мигрантов приобрело массовый характер.

По мнению Филипа, это связано с ростом антимигрантских настроений. Он подчеркивает, что не получает социальных выплат и стремится построить профессиональное будущее в Польше, однако регулярно сталкивается с предвзятым отношением.

Ранее KP.RU сообщал, что нарушителей закона среди украинцев в Польше массово высылают на родину, где их может ждать мобилизация. На прошлой неделе польские власти депортировали троих украинцев, которые уже отбыли срок за совершенные преступления. Всех их под конвоем доставили к украинской границе, а также запретили въезд в страны Шенгенской зоны сроком на пять-семь лет.