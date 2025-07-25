Fakt: в Польше растет неприязнь к украинцам

Ранее KP.RU сообщал, что нарушителей закона среди украинцев в Польше массово высылают на родину, где их может ждать мобилизация. На прошлой неделе польские власти депортировали троих украинцев, которые уже отбыли срок за совершенные преступления. Всех их под конвоем доставили к украинской границе, а также запретили въезд в страны Шенгенской зоны сроком на пять-семь лет.