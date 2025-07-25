Опрос: опубликует ли Дональд Трамп материалы по «делу Эпштейна»

Также американские СМИ заявляли, что обнаружили фото и видео Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна, а также поздравительную открытку. Трамп отказывается комментировать данные материалы, утверждая, что они подделаны. Ранее Илон Маск заявлял, что имя президента США фигурирует в документах, однако позже удалил свой пост с обвинениями. В новых обстоятельствах Маск поддержал Трампа, назвав журналистские материалы недостоверными.