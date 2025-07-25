Опрос: опубликует ли Дональд Трамп материалы по «делу Эпштейна»

Скандал вокруг «файлов Эпштейна» вновь набирает обороты. Дональду Трампу сообщили, что в материалах расследования по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна присутствуют сотни имен должностных лиц и известных личностей, включая имя самого действующего президента США.
Также американские СМИ заявляли, что обнаружили фото и видео Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна, а также поздравительную открытку. Трамп отказывается комментировать данные материалы, утверждая, что они подделаны. Ранее Илон Маск заявлял, что имя президента США фигурирует в документах, однако позже удалил свой пост с обвинениями. В новых обстоятельствах Маск поддержал Трампа, назвав журналистские материалы недостоверными.
Формального обвинения ни одному из фигурантов не предъявлено. Однако присутствие имен влиятельных лиц в этих материалах усилило давление на администрацию президента США и вновь поставило под вопрос обещание президента обнародовать «файлы Эпштейна».
Во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял о намерении опубликовать материалы по «делу Эпштейна». Однако после начала второго президентского срока публикация документов откладывается.