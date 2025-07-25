Германия реформирует систему военного призыва

По информации FT, в конце августа немецкому правительству представят соответствующий законопроект. Он предполагает оплату в размере €2 тыс. за добровольное прохождение военной подготовки, по итогам которого человека автоматически заносят в список резервистов. Будущие резервисты также смогут за время обучения пройти языковые курсы и получить водительские права. Первоначальный срок программы — полгода, но по желанию ее можно будет продлить.