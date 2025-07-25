Германия реформирует систему военного призыва

По информации FT, в конце августа немецкому правительству представят соответствующий законопроект. Он предполагает оплату в размере €2 тыс. за добровольное прохождение военной подготовки, по итогам которого человека автоматически заносят в список резервистов. Будущие резервисты также смогут за время обучения пройти языковые курсы и получить водительские права. Первоначальный срок программы — полгода, но по желанию ее можно будет продлить.
15 тыс. резервистов хотят привлечь уже в 2025 году. Бундесвер рассчитывает ежегодно увеличивать объем такого призыва на 3−5 тыс. человек. Немецкие чиновники, по данным FT, надеются, что существенное число молодых людей после прохождения подготовки изъявят желание стать профессиональными военнослужащими. Таких сегодня в Германии около 182 тыс., и в будущем Берлин рассчитывает нарастить их число до 260 тыс. человек.
Для сравнения Financial Times приводит Францию, где президент Эмманюэль Макрон заявил о желании увеличить число резервистов с 40 тыс. до 100 тыс. человек. Канцлер Германии Фридрих Мерц, как отмечает издание, хочет, чтобы ФРГ играла главную роль в обороне Европы.