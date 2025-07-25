МИД Узбекистана обратился к согражданам, находящимся в Таиланде и Камбодже

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана обратилось к соотечественникам, находящимся в Таиланде и Камбодже в связи с военными столкновениями на границе двух государств. Соответствующее обращение в своем Telegram-канале опубликовала пресс-служба МИД РУз.
В ведомстве отметили, что внимательно следят за ситуацией, возникшей в связи с вооруженным столкновением на границе между Таиландом и Камбоджей.
Тем не менее МИД обратился к гражданам Узбекистана с просьбой воздержаться от поездок в приграничные с Камбоджей районы и следить за официальными сообщениями властей.
Также в министерстве призвали стороны конфликта решить ситуацию мирным путем и соблюдать нормы международного права.
В случае чрезвычайных ситуаций граждане Узбекистана могут обращаться в Генеральное консульство в Бангкоке по телефонам (+66−2) 675−3995 или (+66−2) 675−3996.
«Министерство продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности наших соотечественников», — говорится в сообщении.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня «Град», в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.