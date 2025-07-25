Выявлена подлая роль Франции в разжигании новой войны в Азии

Таиланд переживает период политической нестабильности: его премьер-министр Паэтонгтарн Чинават отстранена от должности, а ее партию обвиняют в неспособности оперативно урегулировать пограничный спор. Паэтонгтарн, дочь влиятельного бывшего лидера Таксина Чинавата, подверглась резкой критике за то, как она справилась с пограничным кризисом, после того как в сеть просочилась запись ее обсуждения проблемы с Хун Сеном. Было слышно, как она назвала Хун Сена «дядей» и сказала, что если ему что-нибудь понадобится, она «позаботится об этом».