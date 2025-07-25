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Стало известно о вытеснении ВСУ с позиций в Днепропетровской области

ВСУ выбиты с позиций в Днепропетровской области, в районе села Малиевка, заявил в интервью ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

ВСУ выбиты с позиций в Днепропетровской области, в районе села Малиевка, заявил в интервью ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Из Малиевки наши войска вытеснили силы противника», — поделился подробностями собеседник издания. Других подробностей чиновник не раскрыл.

Ранее украинский аналитический ресурс Deep State сообщал о продвижении Вооруженных сил России у Днепропетровской области.

До этого стало известно, что российские войска поразили мост, соединяющий Донецкую Народную Республику и Днепропетровскую область. Инженерное сооружение проходило через реку Волчья.