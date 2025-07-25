С августа у 230 тысяч жителей Челябинской области вырастут пенсии

Размер прибавки зависит от уровня зарплаты пенсионера, но не превысит трёх пенсионных коэффициентов. Узнать свой пенсионный коэффициент можно через портал Госуслуг, в выписке из индивидуального лицевого счёта.
— Августовский перерасчёт пенсий проводится автоматически. Обращаться никуда не нужно — выплаты поступят в обычные сроки, — отметил и. о. управляющего отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
Также с августа увеличатся страховые пенсии по потере кормильца, если в 2024 году на счёт умершего были зачислены дополнительные страховые взносы, не учтённые ранее.
Также прибавка ждёт получателей страховых пенсий по потере кормильца, если в 2024 году на счёт умершего поступили дополнительные средства, ранее не учтённые при назначении выплат.
Кроме того, повысятся накопительные пенсии для более чем 2500 жителей области. Это касается тех, кому назначили такие пенсии в 2024 году, и чьи пенсионные накопления выросли по итогам инвестирования управляющими компаниями и негосударственными фондами.
Напомним, накопительная пенсия оформляется раньше обычной: женщины могут подать заявление с 55 лет, мужчины — с 60. Сделать это можно онлайн, через портал Госуслуг, а также в МФЦ или клиентской службе СФР.
Накопления могут выплачиваться разово, на определённый срок или в виде регулярной пенсии. Способ зависит от суммы, накопленной за годы работы. Подробная информация размещена на официальном сайте Социального фонда России: sfr.gov.ru.
По всем вопросам можно звонить в бесплатный контакт-центр: 8−800−100−00−01.