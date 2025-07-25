Политики обсудили роскошный план «Ривьеры» в опустошенном из-за войны регионе

Этот план обсуждался во вторник в Кнессете во время конференции под названием «Ривьера в Газе: от видения к реальности», пишет The Guardian. Среди выступавших были министр финансов Бецалель Смотрич, который является одним из двух израильских министров, в отношении которых Великобритания и другие страны ввели санкции, и активистка движения поселенцев Даниэлла Вайс. Конференция вызвала критику со стороны других политиков, которые обвинили Смотрича в призывах к совершению военных преступлений.