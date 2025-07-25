Политики обсудили роскошный план «Ривьеры» в опустошенном из-за войны регионе

Крайне правые израильские политики и поселенцы обсуждают роскошный план «Ривьера Газы». Эксперты в области права говорят, что план аннексии территории и насильственного перемещения палестинцев оттуда равносилен этнической чистке.
На этой неделе группа крайне правых израильских политиков и поселенцев собралась в парламенте, чтобы обсудить план по вытеснению палестинцев из Газы, аннексии территории и превращению ее в высокотехнологичный, роскошный курортный город для израильтян, пишет The Guardian.
Схема, получившая название «Генеральный план урегулирования в секторе Газа», предусматривает строительство 850 000 единиц жилья, строительство высокотехнологичных «умных городов», торгующих криптовалютами, и системы метро, проходящей по всей территории. Схема была вдохновлена идеей, которой поделился президент США Дональд Трамп в феврале, когда он пообещал превратить Газу в «ривьеру Ближнего Востока».
В тексте плана, который расхваливает экономические выгоды для Израиля, говорится: «Право народа Израиля селиться, развивать и сохранять эту землю — это не просто историческое право, это национальная обязанность и обязанность в области безопасности».
Согласно плану, с которым ознакомилась The Guardian, население Газы, насчитывающее около 2 миллионов человек, должно быть полностью выселено. Эксперты в области права предупреждают, что насильственное перемещение в таких масштабах было бы равносильно этнической чистке.
Майкл Сфард, один из ведущих израильских юристов-правозащитников, комментирует: «Это план этнической чистки. Согласно международному праву, это было бы равносильно преступлению против человечности, потому что депортация является военным преступлением, когда она совершается в небольших масштабах, и преступлением против человечности, когда она совершается в массовых масштабах».
Этот план обсуждался во вторник в Кнессете во время конференции под названием «Ривьера в Газе: от видения к реальности», пишет The Guardian. Среди выступавших были министр финансов Бецалель Смотрич, который является одним из двух израильских министров, в отношении которых Великобритания и другие страны ввели санкции, и активистка движения поселенцев Даниэлла Вайс. Конференция вызвала критику со стороны других политиков, которые обвинили Смотрича в призывах к совершению военных преступлений.
Вайс сказала The Guardian по телефону: «Жители Газы там не останутся. Они уедут в другие страны. Мы будем бороться со сторонниками ХАМАСА. Но тем, кто хочет жить нормальной жизнью, придется покинуть Газу из-за нападения 7 октября. Палестинцы будут переселены в Египет и другие неуказанные “африканские страны”.
Даниэлла Вайс сказала, что у нее есть список из 1000 израильских семей, которые уже согласились жить на земле в Газе после того, как палестинские жители были изгнаны. «Мой план — превратить [Газу] в рай, превратить ее в Сингапур», — сказала она.
Вайс представляет небольшую, но все более влиятельную группу радикальных поселенцев в Израиле, которые стремятся незаконно оккупировать сектор Газа, пишет The Guardian. Их призывы к созданию израильских поселений усилились после нападения ХАМАСА 7 октября 2023 года, в результате которого погибло около 1200 человек, и израильской войны в Газе, в результате которой к настоящему времени погибло более 60 000 человек.
Война сравняла с землей большую часть Газы и разрушила основную гражданскую инфраструктуру. План «Ривьера» предусматривает строительство роскошных курортов на руинах Газы, как только Израиль прекратит бомбардировки.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг какие-либо планы по переселению жителей Газы, хотя его министр обороны Исраэль Кац предложил перевести жителей в «гуманитарный город» на юге Газы. Эксперты по правовым вопросам назвали этот план планом преступлений против человечности, а сами израильские военные отказались от этой идеи, заявив, что это станет кошмаром для безопасности.
Как напоминает The Guardian, Трамп также выдвинул идею о высылке населения из Газы, в какой-то момент предположив, что соседняя Иордания могла бы принять перемещенных лиц. Трамп предположил, что США могли бы взять на себя контроль над Газой для «развития» сектора, что вызвало гнев правозащитных организаций по всему миру.
Пока проходила конференция, ситуация с голодом в Газе продолжала обостряться. По данным органов здравоохранения, в Газе от голода умерли по меньшей мере 113 человек, 45 из которых умерли за последние четыре дня. Гуманитарные организации обвиняют Израиль в фактической блокаде поставок гуманитарной помощи в сектор в связи с растущим уровнем голода.
Эксперты по правам человека заявили, что предложение о перемещении жителей Газы внутри и за пределы территории не следует рассматривать изолированно. Скорее, это было неотъемлемой частью политики перемещения.
«Когда оккупирующая держава создает условия принуждения, например, отказывая в продовольствии, и эти условия принуждения не оставляют гражданскому населению иного выбора, кроме как переезжать, это может быть приравнено к военному преступлению в виде принудительного перемещения», — комментирует Янина Дилл, содиректор Оксфордского института этики, права и вооруженных конфликтов.