В Самарской епархии сменился митрополит: что известно об епископе Феодосии

После службы в армии он работал помощником прораба в Строительно-монтажном управлении № 3 Москвы, а в 2000 году поступил послушником в монастырь Архангела Михаила в Новосибирской области. В том же году был пострижен в монашество с именем Феодосий. В конце мая 2001 года он стал иеродиаконом, а спустя год — настоятелем прихода в Новосибирске в селе Козиха.