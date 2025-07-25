В Самарской епархии сменился митрополит: что известно об епископе Феодосии

«Члены Синода по итогам обсуждения постановили освободить преосвященного митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия от управления Самарской епархией и почислить его на покой. Преосвященным Самарским и Новокуйбышевским, главой Самарской митрополии, Синод постановил быть преосвященному епископу Нижнетагильскому и Невьянскому Феодосию», — сообщается на сайте РПЦ.
Митрополит Сергий (в миру — Виктор Полеткин) возглавлял Самарскую епархию почти 30 лет. После ухода с поста он переедет в Рязанскую область. Там у священнослужителя есть свое жилье. Кроме того, митрополит будет находиться на содержании Самарского епархиального управления.
Епископ Феодосий (Чащин) родился в 1973 году в Москве, где в 1990 году окончил среднюю школу, а в 1996 — Московский авиационный институт по специальности «прикладная математика». После этого в течение двух лет, с 1997 по 1999 год, он служил в Ракетных войсках стратегического назначения.
После службы в армии он работал помощником прораба в Строительно-монтажном управлении № 3 Москвы, а в 2000 году поступил послушником в монастырь Архангела Михаила в Новосибирской области. В том же году был пострижен в монашество с именем Феодосий. В конце мая 2001 года он стал иеродиаконом, а спустя год — настоятелем прихода в Новосибирске в селе Козиха.
В разные годы Феодосий был руководителем комиссии по делам монастырей Новосибирской епархии, а также епископом Каинским и Барабинским. По решению Священного Синода от 15 апреля 2021 года его назначили епископом Нижнетагильским и Невьянским. С апреля 2021 по май 2024 года Феодосий временно управлял Серовской епархией, в конце октября прошлого года ему поручено временное управление Душанбинской епархией, ей он продолжит руководить и после перехода в Самару.
Феодосий заочно закончил Томскую духовную семинарию (2005 год) и Киевскую духовную академию (2010 год).