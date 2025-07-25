Лидер дружественной России страны подписал «историческое» соглашение с враждебным государством

Как пишет The Guardian, Джохал был арестован в связи с преступлениями, связанными с терроризмом, во время пребывания в Индии на своей свадьбе в 2017 году, и с тех пор находится под стражей, несмотря на то, что в этом году с него было снято обвинение по одному из девяти возбужденных против него дел. Он говорит, что в первые дни своего заключения подвергался пыткам и был вынужден дать признательные показания.