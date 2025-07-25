Лидер дружественной России страны подписал «историческое» соглашение с враждебным государством

Кир Стармер и Нарендра Моди отметили «исторический день» в четверг, когда они подписали соглашение о свободной торговле между Великобританией и Индией. Лидеры двух стран заявили, что торговая сделка, которая, по прогнозам, увеличит экономику Великобритании на 4,8 млрд фунтов стерлингов в год и привлечет инвестиции британского и индийского бизнеса в размере 6 млрд фунтов стерлингов, знаменует собой «постепенное изменение» отношений между их странами.
Моди и Стармер выступили перед камерами в Чекерсе, загородном доме британского премьер-министра недалеко от Эйлсбери в Бакингемшире, после подписания соглашения, которое было завершено в мае после почти трех с половиной лет переговоров. Моди, выступая через переводчика, назвал Великобританию и Индию «естественными партнерами», пишет The Guardian.
В результате соглашения средние тарифы на товары в Великобритании будут снижены с 15% до 3%, при этом тарифы на виски первоначально будут снижены вдвое и будут снижаться в течение следующих нескольких лет. Сделка все еще должна быть ратифицирована парламентами Великобритании и Индии, и этот процесс займет несколько месяцев.
Британские критики утверждали, что сделка недостаточно выгодна для британской индустрии финансовых и юридических услуг, и подняли вопросы по поводу соблюдения прав человека и состояния окружающей среды в Индии.
Том Уиллс, директор Движения за справедливость в торговле, утверждает, что сделка «не предусматривает обязательной защиты трудовых прав, экологических стандартов или общественного здравоохранения». В заявлении Лондонской горнодобывающей сети говорится, что в сделке «отсутствуют надежные климатические гарантии», особенно в отношении добычи угля в Индии.
Продолжаются переговоры о заключении двустороннего инвестиционного соглашения, которое пошло бы на пользу Лондонскому сити, но министры и официальные лица Великобритании полагают, что оно вряд ли будет согласовано.
Правительства двух стран также продолжают обсуждать планы Великобритании по введению пограничного налога на выбросы углерода, против которого решительно выступает Индия.
Моди находился в Великобритании для встреч со Стармером и королем Карлом, и ожидалось, что он посетит деловой прием в четверг вечером.
На двусторонней встрече в четверг днем Моди и Стармер обсудили более тесное сотрудничество по целому ряду вопросов и последствия авиакатастрофы Air India, произошедшей в прошлом месяце.
На Даунинг-стрит сообщили, что на своей встрече с Моди Кир Стармер затронул дело Джагтара Сингха Джохала, сикхского активиста из Дамбартона, который содержится под стражей в Индии в течение восьми лет.
Как пишет The Guardian, Джохал был арестован в связи с преступлениями, связанными с терроризмом, во время пребывания в Индии на своей свадьбе в 2017 году, и с тех пор находится под стражей, несмотря на то, что в этом году с него было снято обвинение по одному из девяти возбужденных против него дел. Он говорит, что в первые дни своего заключения подвергался пыткам и был вынужден дать признательные показания.
Иэн Мюррей, министр по делам Шотландии, сказал, что это дело «стоит на первом месте в повестке дня». В четверг он сказал в интервью BBC Radio Scotland: «Правительство делает все возможное, чтобы решить эту проблему. Как раз в начале июня состоялась недавняя встреча министра иностранных дел с его коллегой из Индии.».
Брат Джохала, Гурприт Сингх Джохал, сказал перед визитом Моди, что он «верит в то, что британский премьер-министр добьется своего и вернет Джагтара домой. Он справедливо критиковал провал предыдущего правительства и признал, что Джагтар содержится под стражей произвольно… Я очень устал от красивых слов и слабых оправданий бездействия, в то время как мой брат стареет в тюрьме».