Власти Молдавии разделили граждан на своих и чужих, заявил экс-премьер

КИШИНЕВ, 25 июл — РИА Новости. Власти Молдавии намеренно нарушают право на голосование своих граждан, которые проживают в России, поскольку делят молдаван на своих и чужих, заявил экс-премьер, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.
Центральная избирательная комиссии Молдавии 22 июля сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан республики, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью прошлого года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России — двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них — в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, однако на участки попадет не более 10 тысяч бюллетеней.
«Мы сожалеем, что нынешняя власть разделила молдаван на “ваших” и на “наших”, на прозападных и провосточных. Ввиду того, что власть принимает решение о том, где и сколько будет открыто участков, мы думаем, что на этот раз тоже будет нарушение прав человека, конституции Молдавии и в России откроют не более двух избирательных участков», — заявил Тарлев в своем блоге.
Он отметил, что самые скромные данные говорят о том, что в России живут свыше 350 тысяч граждан Молдавии с правом голоса, а реально их больше полумиллиона.
Мы будем работать с нашими гражданами где бы они не находились, чтобы они знали, как они могут реализовать свое право голоса.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.