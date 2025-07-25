Глава МИД ПМР заявил о росте националистических настроений в Молдавии

«Похоже, отдельные деятели соседнего государства (Молдавии — ред.) не смогли перерасти националистический менталитет начала 90-х и преодолеть какие-то личные комплексы и психологические проблемы, почему-то проецируя их на нашу страну и ее граждан. Это очень тревожная тенденция, поскольку именно с подобной риторики начинался молдо-приднестровский конфликт», — сказал Игнатьев в беседе с РИА Новости.