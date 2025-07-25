Глава МИД ПМР оценил отношения Приднестровья с Россией

«Отношения с Российской Федерацией для Приднестровья, как и прежде, носят стратегический характер. Мы благодарны России за эффективные усилия по поддержанию мира и стабильности на Днестре в рамках действующего миротворческого механизма и переговорного процесса, а также по преодолению негативных последствий гуманитарно-энергетического кризиса в нашей стране», — сказал Игнатьев.