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Глава МИД ПМР оценил отношения Приднестровья с Россией

Игнатьев: отношения Приднестровья и России носят стратегический характер.

Источник: © РИА Новости

ТИРАСПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Отношения Приднестровья и Российской Федерации носят стратегический характер, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

«Отношения с Российской Федерацией для Приднестровья, как и прежде, носят стратегический характер. Мы благодарны России за эффективные усилия по поддержанию мира и стабильности на Днестре в рамках действующего миротворческого механизма и переговорного процесса, а также по преодолению негативных последствий гуманитарно-энергетического кризиса в нашей стране», — сказал Игнатьев.

Глава МИД ПМР также отметил, что современный характер приднестровско-российских отношений остается неизменным и связан с обоюдным стремлением к развитию сотрудничества в различных сферах.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.