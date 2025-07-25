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Таиланд отверг участие посредника в урегулировании конфликта с Камбоджей

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Таиланд отвергает участие третьей стороны в урегулировании конфликта с Камбоджей и стремится к двустороннему решению пограничного спора, заявил в интервью агентству Рейтер официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.

Источник: AP 2024

«Я не думаю, что пока нам необходимо посредничество третьей стороны», — сказал он.

По его словам, Бангкок стремится к двустороннему решению пограничного конфликта с Пномпенем.

Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня «Град», в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.

Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.

Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.