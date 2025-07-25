Орбан: Украина продолжает проигрывать в конфликте с Россией

В июле 2024 года премьер-министр Венгрии побывал с миротворческой миссией в Киеве и Москве, где предложил сначала Зеленскому, а затем президенту России Владимиру Путину подумать над тем, чтобы установить прекращение огня и начать подготовку к переговорам. По завершении поездки в Москву Орбан сообщил, что и Украина, и Россия опасаются, что перемирие может быть использовано другой стороной в своих интересах, в частности для перегруппировки войск и подготовки к новому наступлению.