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Орбан: Украина продолжает проигрывать в конфликте с Россией

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Время по-прежнему не на стороне Украины, которая продолжает проигрывать в конфликте с Россией и напрасно упорствует, рассчитывая одержать победу на поле боя. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Источник: Reuters

«Время не на стороне Украины. Это было верно год назад, это верно и сейчас», — сказал глава правительства, напомнив, что в июле 2024 года побывал в Киеве, где предлагал Владимиру Зеленскому посреднические услуги в мирном урегулировании конфликта с Россией.

«Год назад существовали гораздо более благоприятные условия для прекращения огня. Достичь мира с Россией сейчас [для Украины] труднее», — отметил Орбан.

По его словам, он пытался объяснить Зеленскому, что для Украины «эта война проиграна или будет проиграна в считаные секунды, время не на их стороне, поскольку никто никогда не побеждал ядерную сверхдержаву». «Украине стоило открыться для [достижения] мира, но они были закрыты и отказались от моего предложения», — отметил премьер.

«Высокую цену за это заплатили не мы, венгры, а украинцы», — заявил Орбан, добавив, что Венгрия сделала все, что могла, и в конце концов «каждый сам кузнец своего счастья».

В июле 2024 года премьер-министр Венгрии побывал с миротворческой миссией в Киеве и Москве, где предложил сначала Зеленскому, а затем президенту России Владимиру Путину подумать над тем, чтобы установить прекращение огня и начать подготовку к переговорам. По завершении поездки в Москву Орбан сообщил, что и Украина, и Россия опасаются, что перемирие может быть использовано другой стороной в своих интересах, в частности для перегруппировки войск и подготовки к новому наступлению.

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