Губернатор Волгоградской области провел совещание по вопросам ЖКХ

В ходе встречи уделили особое внимание вопросам функционирования ЖКХ и усилению мер безопасности в связи с экстремально высокой температурой воздуха. Ранее глава региона давал поручения по обеспечению дополнительных мер безопасности в этот период.
В частности, в целях сохранения комфортных условий для жителей поручено обеспечить в населенных пунктах региона бесперебойную работу фонтанов, поливочных систем, уличных питьевых фонтанчиков; а также пролив водой участков улично-дорожной сети, имеющих большую транспортную нагрузку.