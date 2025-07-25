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Губернатор Волгоградской области провел совещание по вопросам ЖКХ

Андрей Бочаров провел совещание, на котором обсудили работу систем жилищно-коммунального хозяйства в летний период в условиях повышенных тепловых нагрузок.

В ходе встречи уделили особое внимание вопросам функционирования ЖКХ и усилению мер безопасности в связи с экстремально высокой температурой воздуха. Ранее глава региона давал поручения по обеспечению дополнительных мер безопасности в этот период.

В частности, в целях сохранения комфортных условий для жителей поручено обеспечить в населенных пунктах региона бесперебойную работу фонтанов, поливочных систем, уличных питьевых фонтанчиков; а также пролив водой участков улично-дорожной сети, имеющих большую транспортную нагрузку.