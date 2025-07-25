Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патрушев раскрыл роль Черноморского флота в противостоянии НАТО

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Черноморский флот играет важную роль в специальной военной операции и успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Источник: РИА "Новости"

«Черноморский флот играет важную роль в специальной военной операции на Украине. С кораблей ЧФ наносились ракетные удары крылатыми ракетами “Калибр” по военной инфраструктуре, складам и командным пунктам ВСУ», — сказал Патрушев в интервью РИА Новости.

Также флот блокировал украинские порты, пресекал поставку оружия Киеву морем, создал и контролировал морскую зону безопасности, отметил помощник главы государства.

«Черноморский флот успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в этой акватории. В ближайшие годы моряков-черноморцев ожидает дальнейшее усиление — поступление новых фрегатов, корветов, авиации, морских робототехнических комплексов», — добавил Патрушев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что планы по созданию современных сил Военно-морского флота РФ будут обязательно реализованы в полном объеме. Он отметил, что сегодня на российских верфях строятся более 70 различных военных кораблей.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше