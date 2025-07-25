Патрушев раскрыл роль Черноморского флота в противостоянии НАТО

«Черноморский флот играет важную роль в специальной военной операции на Украине. С кораблей ЧФ наносились ракетные удары крылатыми ракетами “Калибр” по военной инфраструктуре, складам и командным пунктам ВСУ», — сказал Патрушев в интервью РИА Новости.
Также флот блокировал украинские порты, пресекал поставку оружия Киеву морем, создал и контролировал морскую зону безопасности, отметил помощник главы государства.
«Черноморский флот успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в этой акватории. В ближайшие годы моряков-черноморцев ожидает дальнейшее усиление — поступление новых фрегатов, корветов, авиации, морских робототехнических комплексов», — добавил Патрушев.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что планы по созданию современных сил Военно-морского флота РФ будут обязательно реализованы в полном объеме. Он отметил, что сегодня на российских верфях строятся более 70 различных военных кораблей.