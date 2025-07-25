Самарская мэрия не смогла привлечь кредиты на 2 млрд рублей

25 июля 2025 года в Самаре завершились неудачные попытки городской администрации получить банковские кредиты. На аукционы по предоставлению займов общей суммой свыше 2 миллиардов рублей не поступило ни одной заявки от финансовых организаций.
По данным администрации, привлечённые средства планировалось направить на покрытие дефицита городского бюджета. Отсутствие интереса со стороны кредиторов ставит под вопрос реализацию запланированных расходных обязательств муниципалитета.
Эксперты отмечают, что такая ситуация может быть связана как с общей экономической ситуацией, так и с оценкой банками кредитоспособности муниципального образования. В мэрии пока не прокомментировали дальнейшие шаги по решению проблемы бюджетного дефицита.
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