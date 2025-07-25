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Министр здравоохранения Асилбек Худаяров внезапно выступил с обращением по коррупции в системе

Vaib.uz (Узбекистан. 25 июля). Министр здравоохранения Узбекистана Асилбек Худаяров сделал неожиданное заявление, посвящённое проблеме коррупции в системе. В своём обращении он признал, что эта проблема остаётся серьёзной угрозой не только для самой сферы, но и для государства и общества в целом.

«Очевидно, что без активного участия общества и поддержки граждан добиться поставленных целей и превратить медицину в по-настоящему народную, свободную от коррупции систему — крайне сложно. Поэтому я обращаюсь к вам с призывом объединить усилия и совместно решать насущные проблемы, которые требуют нашего общего участия и ответственности», — заявил Худаяров.

Министр также отметил, что несмотря на реформы и внедрение цифровых механизмов, в учреждениях здравоохранения по-прежнему сохраняются коррупция, бюрократия, вымогательство и конфликт интересов. По его словам, эти явления подрывают доверие людей к медицине и тормозят развитие системы.

В своём обращении Асилбек Худаяров призвал граждан не оставаться в стороне и сообщать о любых случаях коррупции, если они стали свидетелями неправомерного поведения сотрудников Министерства здравоохранения — как в центральном аппарате, так и в регионах.

Для связи министерство предоставляет несколько каналов: короткий номер доверия «1203», официальный Telegram-бот и электронная почта info@ssv.uz.

Министр пообещал, что каждое сообщение будет оперативно рассмотрено, и по нему будут приняты необходимые меры.

Обращение Худаярова стало одним из самых открытых признаний проблем в системе от лица чиновника такого уровня. Остаётся надеяться, что за словами последуют реальные действия.