Министр здравоохранения Асилбек Худаяров внезапно выступил с обращением по коррупции в системе

«Очевидно, что без активного участия общества и поддержки граждан добиться поставленных целей и превратить медицину в по-настоящему народную, свободную от коррупции систему — крайне сложно. Поэтому я обращаюсь к вам с призывом объединить усилия и совместно решать насущные проблемы, которые требуют нашего общего участия и ответственности», — заявил Худаяров.
Министр также отметил, что несмотря на реформы и внедрение цифровых механизмов, в учреждениях здравоохранения по-прежнему сохраняются коррупция, бюрократия, вымогательство и конфликт интересов. По его словам, эти явления подрывают доверие людей к медицине и тормозят развитие системы.
В своём обращении Асилбек Худаяров призвал граждан не оставаться в стороне и сообщать о любых случаях коррупции, если они стали свидетелями неправомерного поведения сотрудников Министерства здравоохранения — как в центральном аппарате, так и в регионах.
Для связи министерство предоставляет несколько каналов: короткий номер доверия «1203», официальный Telegram-бот и электронная почта info@ssv.uz.
Министр пообещал, что каждое сообщение будет оперативно рассмотрено, и по нему будут приняты необходимые меры.
Обращение Худаярова стало одним из самых открытых признаний проблем в системе от лица чиновника такого уровня. Остаётся надеяться, что за словами последуют реальные действия.