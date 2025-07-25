Министр здравоохранения Асилбек Худаяров внезапно выступил с обращением по коррупции в системе

Vaib.uz (Узбекистан. 25 июля). Министр здравоохранения Узбекистана Асилбек Худаяров сделал неожиданное заявление, посвящённое проблеме коррупции в системе. В своём обращении он признал, что эта проблема остаётся серьёзной угрозой не только для самой сферы, но и для государства и общества в целом.