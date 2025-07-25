Мэрия Уфы выставила на торги за 1 рубль здание на Коммунистической

Дом 47 на Коммунистической улице включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Объект был построен на участке купца и потомственного почетного гражданина Уфы Сергея Сахарова и использовался как доходный. Современную конфигурацию приобрел во второй половине XIX — начале ХХ вв. До 1917 года здание сдавалось в аренду, а после в нем размещалась редакция газеты «Вперед». Затем дом был муниципализирован и перешел в городской муниципальный фонд, использовался как жилье и переходил в долевую собственность.