NYT: США следует создать команду переговорщиков по урегулированию на Украине

Издание напоминает, что выработка «Соглашения Страстной пятницы» 1998 года между Великобританией и Ирландией, которое позволило положить конец трем десятилетиям кровавых столкновений противников и сторонников независимости Северной Ирландии от британской короны, заняла около двух лет. Перемирие, положившее конец войне на Корейском полуострове (1950−1953), было достигнуто в ходе 575 встреч, проходивших в течение двух лет.