Громкие звуки в Евпатории — военные проводят учения

«Сегодня до 14 часов будут проходить учения военнослужащих. Могут быть слышны громкие звуки», — сказано в сообщении.
Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
На территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России на полигоне «Опук». Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.
Кроме того, с февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.