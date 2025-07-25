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Громкие звуки в Евпатории — военные проводят учения

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Военнослужащие армии России проводят учебные маневры в окрестностях Евпатории в пятницу днем. Из-за этого в городе могут быть слышны громкие звуки. Об этом предупредили в городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня до 14 часов будут проходить учения военнослужащих. Могут быть слышны громкие звуки», — сказано в сообщении.

Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

На территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России на полигоне «Опук». Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.

Кроме того, с февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.