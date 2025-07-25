Рейтинг Трампа остается стабильным, сообщает Wall Street Journal

Трамп сохраняет высокое доверие однопартийцев — 88% избирателей, голосующих за Республиканскую партию, высказываются о его работе положительно. При этом 51% опрошенных считают ситуацию в экономике США негативной, однако показатель снизился с апреля, когда он составлял 63%.