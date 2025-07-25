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Рейтинг Трампа остается стабильным, сообщает Wall Street Journal

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Рейтинг президента США Дональда Трампа остается на стабильном уровне, несмотря на введение импортных пошлин, дело финансиста Джеффри Эпштейна и недавно принятый закон о налогах и расходах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственный опрос.

Источник: Reuters

«Рейтинг одобрения работы президента остается на стабильном уровне, несмотря на мрачное отношение к его закону о налогах и расходах, политику пошлин и подход властей к расследованию по делу Джеффри Эпштейна», — пишет издание.

По данным газеты, 46% опрошенных одобряют работу Трампа, рейтинг не меняется с апреля, при этом 52% респондентов не одобряют результаты американского президента.

Трамп сохраняет высокое доверие однопартийцев — 88% избирателей, голосующих за Республиканскую партию, высказываются о его работе положительно. При этом 51% опрошенных считают ситуацию в экономике США негативной, однако показатель снизился с апреля, когда он составлял 63%.

Опрос проводился с 16 по 20 июля среди 1,5 тысячи американских избирателей по телефону, погрешность составляет 2,5%.

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