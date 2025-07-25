Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На выборах губернатора Иркутской области можно будет проголосовать и в Москве

Граждане Иркутской области, которые в дни голосования на выборах губернатора региона будут находиться в Москве, смогут отдать свой голос за того или иного кандидата в столице страны. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на областную избирательную комиссию.

Источник: РИА "Новости"

По данным избиркома, в Москве в период выборов (12−14 сентября) будут организовано 14 экстерриториальных избирательных участков. На этих участках и можно будет проголосовать. Однако есть условие: для голосования на таком участке нужно заранее подать заявление через «Госуслуги».

Установил областной избирком и сроки для досрочного голосования. Оно состоится с 26 августа по 8 сентября. В эти даты голосование будет организовано для граждан, которые проживают в отдаленных или труднодоступных местностях.