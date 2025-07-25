На выборах губернатора Иркутской области можно будет проголосовать и в Москве

По данным избиркома, в Москве в период выборов (12−14 сентября) будут организовано 14 экстерриториальных избирательных участков. На этих участках и можно будет проголосовать. Однако есть условие: для голосования на таком участке нужно заранее подать заявление через «Госуслуги».