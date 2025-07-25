Губернатор Андрей Травников оценил инфраструктуру Искитимского района

Губернатор лично проконтролировал исполнение ранее данных поручений по развитию социальной инфраструктуры района. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Важный социальный объект — спортивный комплекс имени Геннадия Сивири — требует обновления. Губернатор поддержал инициативу по реконструкции здания 1989 года постройки.
Планируется модернизация систем теплоснабжения, создание современных спортивных площадок, оборудование зон для сдачи норм ГТО.
Капитальный ремонт Улыбинского сельского ДК выполнен в рамках национального проекта «Культура». Уже обновлен фасад здания, выполнена реконструкция зрительного зала, модернизация систем отопления и вентиляции, установлена пожарная сигнализация.
Оборудованы новые кабинеты, танцевальный зал, музей, библиотека. Губернатор дал поручение о благоустройстве прилегающей территории.
В рабочем поселке Линево медицинские объекты стали предметом особого внимания. Запланирован ремонт больницы в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», также предусмотрено расширение детского отделения.
Начато проектирование 13-квартирного дома для медицинских работников, в 2026 году планируется строительство жилого дома для медиков.