В США указали на ошибку Трампа в отношениях с Россией

По словам автора статьи, Москва годами выражала беспокойство из-за перспективы расширения НАТО и вступления Украины в альянс. При этом команда главы Белого дома до сих пор больше сосредоточена на решении территориальных вопросов, а не на предоставлении гарантий движения блока на восток.