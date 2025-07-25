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В США указали на ошибку Трампа в отношениях с Россией

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает конфликт между Россией и Украиной как спор о территориях, не вдаваясь в геополитическую подоплеку, пишет американское издание Responsible Statecraft.

Источник: Reuters

«Команда Трампа рассматривает конфликт скорее как спор о том, где должна проходить граница Украины, нежели чем как более широкое геополитическое противостояние между Россией и Западом», — говорится в материале.

По словам автора статьи, Москва годами выражала беспокойство из-за перспективы расширения НАТО и вступления Украины в альянс. При этом команда главы Белого дома до сих пор больше сосредоточена на решении территориальных вопросов, а не на предоставлении гарантий движения блока на восток.

В последние годы у западных границ России беспрецедентно растет активность НАТО. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».

Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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