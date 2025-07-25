Defence Blog: Таиланд отправил украинские танки на границу с Камбоджей

С обеих сторон есть убитые и раненые. В Камбодже, как сообщило Khmer Times со ссылкой на местные власти, в результате авиаудара Таиланда погиб настоятель храма в провинции Оддармеантьей. Кроме того, еще пять мирных жителей пострадали в округе Трапаинг Прасат, расположенном недалеко от одной из спорных зон.