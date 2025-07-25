В Генпрокуратуре прокомментировали освобождение Вячеслава Платона под залог в Лондоне

В декабре 2018 года Платона приговорили в Молдове в общей сложности к 25 годам заключения по двум делам о финансовом мошенничестве. Банкир утверждал, что эти дела против него сфабриковал олигарх Владимир Плахотнюк, который возглавлял тогда Демократическую партию и контролировал правительство и парламент Молдовы. В 2019 году после смены власти в Молдове Плахотнюк бежал из страны, и в 2021 году Платон был оправдан и освобожден. Он также покинул Молдову и стал жестко критиковать президента Майю Санду и партию PAS. В Кишиневе в отношении него открыли несколько уголовных дел, и 13 марта 2025 года Платона задержали в Великобритании по запросу молдавских правоохранителей.