В Генпрокуратуре прокомментировали освобождение Вячеслава Платона под залог в Лондоне

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон был отпущен судом Великобритании под залог в размере 330 тысяч фунтов, информацию подтвердили в Генеральной прокуратуре Молдовы (ГП).
Ведомство также выступило с некоторыми разъяснениями. Так, сообщается, что 13 марта текущего года Платон был задержан британскими властями. Впоследствии в целях обеспечения процедуры экстрадиции к нему была применена мера пресечения — арест.
«Данное действие было осуществлено на основании запроса об экстрадиции, поданного 25.09.2024 Генеральной прокуратурой Республики Молдова в центральный орган Великобритании в связи с рядом преступлений, в которых обвиняется В. Платон и по которым ведется уголовное расследование», — отмечает ГП.
Ведомство уточняет, что Платон возражал против решения об аресте и дважды воспользовался правом на освобождение под залог. Оба ходатайства были отклонены.
После задержания Министерством юстиции в соответствии с полномочиями, предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством, был подан запрос об экстрадиции Вячеслава Платона по двум уголовным делам, находящимся на стадии судебного разбирательства.
Согласно британскому законодательству, Платон получил ордер на арест по второму запросу об экстрадиции. Бизнесмен и его адвокаты также ходатайствовали об освобождении под залог по этому запросу.
«Первое ходатайство было отклонено. После рассмотрения повторного ходатайства, 23.07.2025, суд удовлетворил ходатайство, согласившись на освобождение лица под залог в размере 330 000 фунтов стерлингов с установлением ряда условий, включая электронный мониторинг», — отмечает Генпрокуратура.
Таким образом, информирует ведомство, «освобождение под залог означает лишь изменение меры пресечения, избранной в отношении Вячеслава Платона в ходе рассмотрения запросов об экстрадиции, инициированных Республикой Молдова».
Британские власти продолжают рассматривать оба запроса об экстрадиции, которые объединены в единую процедуру. Решение судебные инстанции этой страны должны принять с 24 по 28 ноября 2025 года, согласно ранее установленному графику.
В настоящее время Платон все еще находится под стражей. Освобождение возможно только после внесения им на счет суда суммы, указанной в качестве залога.
В случае нарушения установленных судом ограничений оно может быть возвращено под стражу.
В декабре 2018 года Платона приговорили в Молдове в общей сложности к 25 годам заключения по двум делам о финансовом мошенничестве. Банкир утверждал, что эти дела против него сфабриковал олигарх Владимир Плахотнюк, который возглавлял тогда Демократическую партию и контролировал правительство и парламент Молдовы. В 2019 году после смены власти в Молдове Плахотнюк бежал из страны, и в 2021 году Платон был оправдан и освобожден. Он также покинул Молдову и стал жестко критиковать президента Майю Санду и партию PAS. В Кишиневе в отношении него открыли несколько уголовных дел, и 13 марта 2025 года Платона задержали в Великобритании по запросу молдавских правоохранителей.
Платона также обвиняют в незаконном выводе денег из России через молдавские банки и других преступлениях финансового характера. В 2023 году Тверской районный суд Москвы также заочно приговорил молдавского бизнесмена к 20 годам лишения свободы, признав его виновным в неправомерном выводе денежных средств в иностранной валюте из РФ на сумму более 126 млрд рублей.