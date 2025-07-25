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Тегеран надеется, что «евротройка» изменит позицию по иранской ядерной программе

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил, что предстоящие в пятницу переговоры с «евротройкой» (Германия, Франция, Великобритания) предоставят европейским странам шанс пересмотреть свою позицию по иранскому ядерному вопросу. Об этом пишут ближневосточные СМИ.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Это проверка европейцев на реализм и ценная возможность для них исправить свою позицию по иранскому ядерному вопросу», — цитирует «Интерфакс» иранского министра.

На 25 июля в Стамбуле намечены переговоры по санкционной политике представителей Ирана и «евротройки». США и европейские страны согласовали конец августа как предельный срок для принятия ответных мер, если к этому времени соглашение между Вашингтоном и Тегераном не будет подписано.

Действие санкционных ограничений завершается в октябре, однако европейские страны, могут инициировать продление срока. Основными условиями со стороны ЕС станут требования о возвращении инспекторов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты и вывоз запасов высокообогащенного урана за пределы Ирана.

В июле Тегеран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, что стало ответом на удары по иранским ядерным объектам, которые нанесли Израиль и США в июне. Иранские власти выразили недовольство позицией гендиректора агентства Рафаэля Гросси, который не осудил эти действия, и заявили о возможной политической ангажированности такого решения.

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