Тегеран надеется, что «евротройка» изменит позицию по иранской ядерной программе

«Это проверка европейцев на реализм и ценная возможность для них исправить свою позицию по иранскому ядерному вопросу», — цитирует «Интерфакс» иранского министра.
На 25 июля в Стамбуле намечены переговоры по санкционной политике представителей Ирана и «евротройки». США и европейские страны согласовали конец августа как предельный срок для принятия ответных мер, если к этому времени соглашение между Вашингтоном и Тегераном не будет подписано.
В июле Тегеран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, что стало ответом на удары по иранским ядерным объектам, которые нанесли Израиль и США в июне. Иранские власти выразили недовольство позицией гендиректора агентства Рафаэля Гросси, который не осудил эти действия, и заявили о возможной политической ангажированности такого решения.