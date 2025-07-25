Тегеран надеется, что «евротройка» изменит позицию по иранской ядерной программе

На 25 июля в Стамбуле намечены переговоры по санкционной политике представителей Ирана и «евротройки». США и европейские страны согласовали конец августа как предельный срок для принятия ответных мер, если к этому времени соглашение между Вашингтоном и Тегераном не будет подписано.