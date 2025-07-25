Молдавию ждет битва избирательных блоков, заявил Додон

«На левом фланге у нас формируется блок с участием Партии социалистов, на правом фланге — у нас партия “Действие и солидарность”, создавшая скрытый блок, поскольку она приняла в свои ряды представителей другой партии, ЦИК из-за этого должен был бы отклонить списки партии ПДС, в центре у нас блок “Альтернатива”. В этой избирательной кампании будет битва избирательных блоков, основная борьба развернется между ними», — заявил Додон в своем блоге.