Мэрия Самары не смогла оформить кредитные линии на 2 млрд рублей

В пятницу, 25 июля, в Самаре подвели итоги торгов на оформление кредитных линий для мэрии. Информация размещена на сайте госзакупок.
— По окончании срока не подано ни одной заявки на участие, — говорится на портале.
Мэрия хотела оформить кредитные линии с 1 сентября сроком на один год, чтобы профинансировать дефицит городского бюджета. Будут ли власти объявлять новые торги, пока не известно.
Напомним, что городская администрация объявила четыре аукциона на предоставление кредитных линий, каждый — на 500 миллионов рублей. Таким образом, планировалось получить до двух миллиардов рублей.