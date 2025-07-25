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Один из выходов станции метро в Минске временно закроют: где это произойдет?

Один из выходов станции метро «Восток» будет временно закрыт. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского метрополитена.

Источник: БелТА

Будет закрыт выход № 1−1. Произойдет это в период с 28 по 31 июля. Причиной названы ремонтные работы. Пассажиры могут воспользоваться выходом № 1−2, он находится рядом.

В Минском метрополитене принесли извинения за неудобства.