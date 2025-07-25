Один из выходов станции метро в Минске временно закроют: где это произойдет?

Будет закрыт выход № 1−1. Произойдет это в период с 28 по 31 июля. Причиной названы ремонтные работы. Пассажиры могут воспользоваться выходом № 1−2, он находится рядом.
В Минском метрополитене принесли извинения за неудобства.
Один из выходов станции метро «Восток» будет временно закрыт. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского метрополитена.
Будет закрыт выход № 1−1. Произойдет это в период с 28 по 31 июля. Причиной названы ремонтные работы. Пассажиры могут воспользоваться выходом № 1−2, он находится рядом.
В Минском метрополитене принесли извинения за неудобства.