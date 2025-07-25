Глава регионального СК: по электросамокатам нужно соломоново решение

«Вы знаете, самокатчики — это проблема, наверное, для всей страны сейчас. Почему? Потому что, с одной стороны, это, вроде как, доступные средства индивидуальной мобильности, а с другой стороны не все города и не все регионы обладают той инфраструктурой, которая позволяет пользоваться этими средствами индивидуальной мобильности безопасно для окружающих. В настоящее время нами возбуждено уже восемь уголовных дел по случаям наезда самокатов, и четыре из них, к сожалению, наезды на несовершеннолетних», — отметил Канонеров.