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Четырехдневная рабочая неделя: сократится ли зарплата у жителей Казахстана

Глава управления департамента труда и социального партнерства Шалкар Оразбеков рассказал, могут ли казахстанцам сократить зарплату из-за введения «четырехдневки», передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга СЦК Шалкар Оразбеков заявил, что Трудовым кодексом с 2015 года допускается введение 4-дневной рабочей недели для работников.

«Что касается заработной платы, то, как вам известно, в соответствии с Трудовым кодексом заработная плата выплачивается пропорционально объёму выполненной работы. Соответственно, если количество рабочих дней в неделе сокращается, то и заработная плата выплачивается пропорционально этому сокращению», — добавил он.

Вместе с тем, по его словам, если работодатель, несмотря на сокращение количества рабочих дней, сохраняет размер заработной платы, установленной при 5-дневной рабочей неделе, это не будет считаться нарушением, так как не противоречит Трудовому кодексу.