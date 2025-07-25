Четырехдневная рабочая неделя: сократится ли зарплата у жителей Казахстана

Во время брифинга СЦК Шалкар Оразбеков заявил, что Трудовым кодексом с 2015 года допускается введение 4-дневной рабочей недели для работников.
«Что касается заработной платы, то, как вам известно, в соответствии с Трудовым кодексом заработная плата выплачивается пропорционально объёму выполненной работы. Соответственно, если количество рабочих дней в неделе сокращается, то и заработная плата выплачивается пропорционально этому сокращению», — добавил он.
Вместе с тем, по его словам, если работодатель, несмотря на сокращение количества рабочих дней, сохраняет размер заработной платы, установленной при 5-дневной рабочей неделе, это не будет считаться нарушением, так как не противоречит Трудовому кодексу.