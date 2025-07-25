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Трамп и Пауэлл обменялись резкими репликами на публике

Президент США Дональд Трамп посетил штаб-квартиру Федеральной резервной системы (ФРС), в которой сейчас идет ремонт. Ранее Трамп критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за «бесхозяйственность» из-за затянувшегося ремонта здания и превышения сметы.

Источник: Reuters

Во время посещения ФРС президент Трамп снова высказался на эту тему: «Оказалось немного дороже — или намного. И теперь он (ремонт здания.— “Ъ”) стоит $3,1 млрд». Изначально предполагалось, что строительство должно обойтись в $2,5 млрд. Как пишут американские СМИ, Пауэлл выглядел раздраженным и ответил, что он об этом ничего не знает. После этого президент передал ему некий листок с расчетами, за этим последовал обмен репликами о том, включены ли в эти расчеты расходы на ремонт и строительство других зданий. Позже на вопрос журналистов, как бы он поступил с руководителем строительства, превысившим смету, Дональд Трамп ответил: «Я бы его уволил».

Ранее президент США неоднократно критиковал действия ФРС, прежде всего за ее неготовность понижать ключевую ставку. На следующей неделе состоится очередное заседание ведомства, на котором будет определяться уровень ставки. Дональд Трамп называл Пауэлла «упрямым ослом и глупым человеком». Американские СМИ неоднократно писали о его намерении сменить главу ФРС — правда, сам Трамп отрицал эти планы.

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