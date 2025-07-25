Трамп и Пауэлл обменялись резкими репликами на публике

Во время посещения ФРС президент Трамп снова высказался на эту тему: «Оказалось немного дороже — или намного. И теперь он (ремонт здания.— “Ъ”) стоит $3,1 млрд». Изначально предполагалось, что строительство должно обойтись в $2,5 млрд. Как пишут американские СМИ, Пауэлл выглядел раздраженным и ответил, что он об этом ничего не знает. После этого президент передал ему некий листок с расчетами, за этим последовал обмен репликами о том, включены ли в эти расчеты расходы на ремонт и строительство других зданий. Позже на вопрос журналистов, как бы он поступил с руководителем строительства, превысившим смету, Дональд Трамп ответил: «Я бы его уволил».