Таиланд согласился на посредничество Малайзии в урегулировании конфликта

Источником напряженности на границе Таиланда и Камбоджи остается продолжающийся более ста лет спор за территории храмовых комплексов Преах Вихеар и Та Моан Тхом. В 1962 году Международный суд ООН решил, что Преах Вихеар принадлежит Камбодже, однако это не привело к завершению споров.