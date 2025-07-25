ТОП 3Х3: политики и лидеры общественного мнения в самарском телеграме

Сегодня политический и информационный пейзаж с Самарской области невозможно представить без лидеров общественного мнения в популярных соцмедиа.
Они зачастую определяют новостную повестку.
Это значит, что все главные новости либо их подробности мы узнаем в основном от них — читая посты в телеграм-каналах, следя за публикациями на страничках ВКонтакте и т.п.
«МК в Самаре» подготовил ТОП телеграм-каналов, обладающих наибольшим влиянием практически на все сферы жизни региона: политики, экономики, общественной жизни.
И скажем сразу, публикации в этих каналах порой способны не только обнажить проблемные точки в нашей жизни, но и способствовать их решению.
Полностью охватить всю палитру самарских «телеграмеров» мы не собираемся. Она обширна и разнообразна.
Каждый из блогеров, будь- то журналист или свободный художник, депутат или экс-чиновник делают свое дело.
Конечно, все они убеждены в том, что делают нужное для нашего общества дело. И мы уверены, что так оно и есть.
Поэтому мы выбрали формулу 3Х3, она, по нашему мнению, лучшим образом отражает верхушку айсберга самарской блогосферы.
ТОП-3 самарских политиков в Telegram.
Первое место. Вячеслав Федорищев — губернатор Самарской области. Он ведет одноименный телеграм-канал с 106,2 тыс. подписчиков, средний охват одной публикации — 56, 7 тыс. читателей.
Телеграм-канал стартовал чуть более года назад. Практически сразу, как Федорищев получил от президента РФ Владимира Путина назначение на пост врио главы нашего региона.
Практически сразу площадка пошла в рост по количеству подписчиков. Обогнав, кстати, аккаунты большинства других глав российских регионов.
Пишет губернатор часто, публикует собственные видео (в последнее время довольно редко). В публикациях касается всех сторон жизни региона.
Комментарии в ТГ-канале закрыты.
Созданная более пяти лет назад площадка недавно преодолела рубеж в 65 тыс. подписчиков. Сегодня их числится 65,6 тыс. В среднем публикации читают 42,1 тыс. человек.
Неравнодушный парламентарий в последнее время жизни региона уделяет внимания в основном в аспекте миграционной политики и проблем в межнациональных отношениях.
Однако не чурается и общечеловеческих тем, а также докладов о своем законотворчестве.
Комментарии на канале открыты, хотя порой, команде Матвеева приходится их жестко модерировать из-за разгорающихся там страстей.
Третье место. Владимир Кошелев, депутат ГД РФ от ЛДПР, первый зампред комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ завел свой канал более трех лет назад.
Сейчас там 35,5 тыс. подписчиков, читают публикации канала в среднем 15,5 тыс. человек.
Что называется, «сделавший себя сам» в строительном бизнесе в Самарской области и других регионах России, сегодня Владимир Кошелев продолжает в популярном мессенджере поднимать массу актуальных тем по строительной сфере и ЖКХ.
Часто докладывает о своем законотворчестве, а иногда и о помощи самарским избирателям, обратившимся к депутату с проблемами.
ТОП-3 самарских блогеров в Telegram.
Тут есть несколько особенностей. Во-первых, возглавляют наш рейтинг в этой категории представительницы прекрасного пола.
Во-вторых, все участницы и участник ТОПа в основном специализируются на правоохранительной тематике. Хотя только ей не ограничиваются.
Объединяет их также причастность к журналистике. Кто-то работает в этой сфере, а кто-то сам не раз становился героем публикаций.
Первое место. Алена Воронцова сама себя называет обозревателем действительности Самарской губернии. Так и говорится в аннотации к ее телеграм-каналу «Воронцова вещает».
Площадке уже больше пяти лет и сегодня там свыше 28 тыс. подписчиков. Читают публикации в среднем более 14 тыс. человек.
В масс-медиа Алена пришла из коридоров региональной судебной системы. И переход стал вполне успешным.
Наработанные годами связи позволяют автору часто выдавать любопытные инсайды из правоохранительной (и не только) сферы.
Кроме того, в настоящее время Алена — редактор корпункта федерального издания «Царьград Самара».
Общение с постоянными подписчиками канала Воронцова ведет довольно-таки доверительно и душевно.
Часто в канале можно увидеть жалобы жителей региона на конкретные проблемы, которые, благодаря этому, чиновникам приходится «брать на карандаш».
Второе место. Ксения Штефан уже почти пять лет ведет канал «Штефан знает!». Сейчас там 24,7 тыс. подписчиков, средний охват одной публикации — 10,5 тыс. читателей.
Ксения избрала специализацию на криминальных темах еще во время работы в «Волжской коммуне» и портале «Волга ньюс» (с последним изданием она сотрудничает до сих пор).
Совмещать журналистику и ведение канала ей вполне удается.
Более того, темы, которые порой поднимает в телеграме Ксения, выходят на федеральный уровень. И вскрытые ей проблемы Самарской области вызывают значительный резонанс.
А местные правоохранители в очередной раз задаются вопросом: «Кто сливает Штефан?».
Третье место. Олег Иванец вошел в наш ТОП с телеграм-каналом «Бандитская Самара». У площадки 23,7 тыс. подписчиков. Средний охват публикаций 10,1 тыс. человек.
Существует канал без малого пять лет, однако Иванец в блогосфере не новичок. Он и ранее публиковал уникальные истории из жизни криминального мира Самары и региона в различных соцсетях.
И даже издал несколько книг на эту тематику. В отличии от своих коллег по данному ТОПу, он сам себя журналистом совсем не считает.
Однако погруженность в тематику и оперативность, с которой он выдает, к примеру, информацию о кадровых назначениях в правоохранительной сфере региона делают его одним из основных ньюсмейкеров в телеграм-сегменте Самарской области.
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Принцип, по которому мы сформировали этот ТОП, думается понятен — мы исходили из статистики сервиса tgstat.ru. А также реалий современного регионального медийного пространства.
При этом, нужно понимать — не всегда влиятельность того или иного телеграм-канала держится только на количестве подписчиков или индексе цитируемости.
В Самарской области существует еще много имен, чье влияние на информационный фон, да и жизнь нашего общества в целом можно считать весьма значительным.
И они достойны отдельного рассказа. Возможно, в несколько ином формате…
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