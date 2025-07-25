В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского до конца августа

Встреча Путина и Зеленского должна поставить точку в урегулировании на Украине и зафиксировать договоренности, которые будут выработаны, отметил представитель Кремля.
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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сомнения в возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа.
Встреча Путина и Зеленского должна поставить точку в урегулировании на Украине и зафиксировать договоренности, которые будут выработаны, отметил представитель Кремля.
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