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В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского до конца августа

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сомнения в возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа.

Источник: Reuters

Встреча Путина и Зеленского должна поставить точку в урегулировании на Украине и зафиксировать договоренности, которые будут выработаны, отметил представитель Кремля.

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