Путин назначил нового посла России в Польше

«Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Польша», — говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Сергея Андреева.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Георгия Михно послом РФ в Польше, освободив от этой должности Сергея Андреева, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовой информации.
«Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Польша», — говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Сергея Андреева.