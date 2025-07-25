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Путин назначил нового посла России в Польше

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Георгия Михно послом РФ в Польше, освободив от этой должности Сергея Андреева, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовой информации.

Источник: © РИА Новости

«Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Польша», — говорится в документе.

Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Сергея Андреева.