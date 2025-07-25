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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 25 июля: главное

В пятницу представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Противоположные позиции Москвы и Киева сблизить в одночасье нельзя.

Сейчас подходы к проектам меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда, диаметрально противоположны, вряд ли их можно сблизить в одночасье, для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа невозможна.

Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать все модальности и договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно. Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней — ну очевидно, что вряд ли.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Россия всегда придерживалась позиции двугосударственного урегулирования палестинского вопроса.

Приверженность решениям Совета Безопасности ООН — это единственный верный путь выхода из ситуации, которая сложилась вокруг Палестины.

Мы исходим из всех резолюций ООН и считаем, что приверженность всем резолюциям является единственно правильным путем поиска выхода из сложной ситуации, в которой сейчас пребывает регион [в контексте ситуации с Палестиной].

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Евросоюз теряет свою экономическую мощь, политическое влияние и суверенность, это объективный процесс.

Здесь нет сильных расхождений, есть тенденция, очевидная тенденция.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Гражданин США Дерек Хаффман мог отправиться на СВО только добровольно.

Я в первый раз слышу о таком гражданине США. Если он приехал в Россию, то он мог, конечно, подписать контракт с Минобороны и мог это сделать только добровольно — никто его принудить не мог.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

25 июля Владимир Путин проведет совещание с Советом безопасности.

Также в пятницу президент встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

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