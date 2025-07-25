Адвокат ответила на выпад главы полиции Молдовы: «Не стоит верить заявлениям Чернэуцану о том, что его сотрудники живут в страхе из-за решений судей», правозащитник рассказала о фальсификациях

Пример: 3 июня моего клиента вызвали в инспекторат Буюкан. Агент Михаил обвинил его в электоральной коррупции, не разъяснив процессуальный статус и не представив никаких доказательств — только ксерокопии решений судьи по другому делу и лист с упоминанием пяти SMS. Мы потребовали сами сообщения — он отказался их показать. Агенту пришлось объяснять, что он обязан доказывать вину и соблюдать процедуру. Он не знал, что такое протокол изъятия, как оформляются доказательства и какая связь между его действиями и решениями судьи.