Адвокат ответила на выпад главы полиции Молдовы: «Не стоит верить заявлениям Чернэуцану о том, что его сотрудники живут в страхе из-за решений судей», правозащитник рассказала о фальсификациях

Адвокат Дойна Иоанна Стрэйстяну ответила Главе Генерального инспектората полиции РМ Виорелу Чернэуцану на его заявление о том, что сотрудники полиции находятся в страхе из-за решений судей, отменяющих протоколы об «электоральной коррупции»:
"Не стоит верить заявлениям господина Чернэуцану о том, что сотрудники полиции живут в страхе из-за решений судей. На самом деле агенты находятся под давлением из-за незаконных и абсурдных указаний, которые они вынуждены исполнять, не зная элементарных норм закона.
Пример: 3 июня моего клиента вызвали в инспекторат Буюкан. Агент Михаил обвинил его в электоральной коррупции, не разъяснив процессуальный статус и не представив никаких доказательств — только ксерокопии решений судьи по другому делу и лист с упоминанием пяти SMS. Мы потребовали сами сообщения — он отказался их показать. Агенту пришлось объяснять, что он обязан доказывать вину и соблюдать процедуру. Он не знал, что такое протокол изъятия, как оформляются доказательства и какая связь между его действиями и решениями судьи.
После разговора он составил фальшивый протокол задним числом, указав, что оформил его в 3:10, когда на самом деле мы ещё вели беседу. Также скрыл факт присутствия адвоката. Это прямой подлог и повод для возбуждения уголовного дела.
Если суд отменяет протокол за отсутствием доказательств — подавайте апелляцию, убеждайте трёх судей. Но не обвиняйте суд и адвокатов. Хотите применять закон — действуйте по закону. Пока в Конституции есть право на защиту и справедливое разбирательство, будут и постановления судей, и иски к МВД за незаконные действия и причинённый ущерб. Это закон" — заключила адвокат.
Напомним, Чернэуцану призвал наказать судью, которая отменила 44 штрафа за так называемую электоральную коррупцию и заявил, что участковые «запуганы», и подорван «авторитет правосудия».
Источник: Канал5.