Reuters: решение Макрона по Палестине вызвало шквал критики со стороны США и Израиля

Как напоминает Reuters, в июне США заявили, что выступают против шагов по одностороннему признанию Палестинского государства, поскольку это может пойти вразрез с внешнеполитическими интересами США. Хакаби тогда отметил, что, на его взгляд, независимость Палестины не отвечает целям внешней политики США. А президент США Дональд Трамп еще в феврале выражал сомнения по поводу создания двух государств. Тогда он предложил оккупировать сектор Газа и создать там «ближневосточную Ривьеру». Этот план был раскритикован правозащитными организациями, арабскими государствами, палестинцами и ООН как предложение об «этнической чистке».