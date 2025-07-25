Reuters: решение Макрона по Палестине вызвало шквал критики со стороны США и Израиля

Макрон опубликовал письмо, направленное палестинскому президенту Махмуду Аббасу, в котором подтвердил намерение Франции добиваться признания Палестины и стремление убедить другие страны последовать примеру Парижа, говорится в статье.
Эта новость вызвала гнев в Тель-Авиве и Вашингтоне. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение одного из ближайших союзников Израиля, заявив, что такой шаг «поощряет террор и создает риск появления еще одного иранского прокси».
В своем посте в соцсети Х он добавил:
Палестинское государство стало бы стартовой площадкой для уничтожения Израиля, а не для того, чтобы жить в мире рядом с ним… Палестинцы не стремятся к созданию государства рядом с Израилем — они стремятся к созданию государства вместо Израиля.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал решение Франции «позором и капитуляцией перед терроризмом», добавив, что Израиль не допустит создания «палестинского образования, которое нанесет ущерб нашей безопасности и поставит под угрозу наше существование».
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты «решительно отвергают план (Макрона)». В соцсети X он написал:
Это безрассудное решение только служит пропаганде ХАМАС и препятствует установлению мира. Это пощечина жертвам 7 октября.
Посол США в Израиле Майк Хакаби высмеял заявление Макрона: «Как умно! Если Макрон может просто объявить о существовании государства, возможно, Великобритания может объявить Францию британской колонией?» В другом посте он отметил, что Макрон не сказал, где именно будет располагаться Палестинское государство, и предположил, что Франция сможет предложить Палестине территорию Лазурного берега, а новое государство будет называться «Франк-ан-Стин».
Как напоминает Reuters, в июне США заявили, что выступают против шагов по одностороннему признанию Палестинского государства, поскольку это может пойти вразрез с внешнеполитическими интересами США. Хакаби тогда отметил, что, на его взгляд, независимость Палестины не отвечает целям внешней политики США. А президент США Дональд Трамп еще в феврале выражал сомнения по поводу создания двух государств. Тогда он предложил оккупировать сектор Газа и создать там «ближневосточную Ривьеру». Этот план был раскритикован правозащитными организациями, арабскими государствами, палестинцами и ООН как предложение об «этнической чистке».
По сведениям Reuters, на Макрона в последнее время оказывают колоссальное давление в связи с его решением, в том числе такие союзники, как Великобритания и Канада.
Как утверждают осведомленные источники, предупреждения Израилем Франции варьировались от сокращения обмена разведданными до усложнения региональных инициатив Парижа и даже намеков на возможную аннексию части Западного берега.
Бецалель Смотрич, министр финансов Израиля и лидер ультраправой партии «Религиозный сионизм», в четверг заявил, что лучшим ответом на признание Парижем Государства Палестина станет полная аннексия Западного берега реки Иордан. В соцсети Х он написал:
Благодарю президента Франции Эммануэля Макрона за предоставление еще одной веской причины наконец распространить израильский суверенитет на исторические регионы Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега — Прим. ред.) и навсегда покончить с провальной концепцией создания палестинского террористического государства в сердце Земли Израиля.